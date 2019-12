Für einen Wahlkampf ist es doch sehr still, so der interne Tenor aus der NÖN-Redaktion noch in der Vorwoche. Will der Bürgermeister nicht für die Wiederwahl werben und aktiv Themen vorgeben? Heute ist die Antwort klar: Hinter den Kulissen macht er schon seit Wochen Wahlkampf, die Granate wurde bereits gezündet. Und hochgegangen ist sie schließlich am Montag mit der Verkündung des eigenen Kennzeichens.

Mit solch einer Bombe im Rücken kann man sich leicht in Sicherheit wiegen. Eine teils identitätssuchende Bevölkerung bekommt ihre Identität zurück. Nur Wochen vor der Gemeinderatswahl ist das ein politischer Meisterstreich. Egal ob Zufall oder Zuckerl – der Zeitpunkt spielt dem Bürgermeister in die Hände. Kein Wunder, dass Teile der Opposition schäumen. Nur einer ist ungewohnt kritikkarg: der sonst so spitzzüngige FP-Stadtrat Pitschko, der Verbündete in Sachen Kennzeichen. In Zeiten von FPÖ-Krisen wird er wohl auch auf ein Stimmenplus hoffen.