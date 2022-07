Es bleibt spannend

Der Titelkampf der vergangenen Saison in der Gebietsliga Nord-Nordwest hat eines sehr deutlich gezeigt: Es handelt sich um eine der ausgeglichensten und spannendsten Ligen im niederösterreichischen Unterhaus und vermutlich auch um die qualitativ stärkste Gebietsliga. Daran hat sich auch in der Transferzeit nichts geändert.

Im Gegenteil: Die Titelkandidaten haben noch einmal kräftig nachgerüstet und auch im Feld der Verfolger wurde Qualitativ eher zugelegt als abgebaut. Selbst die Aufsteiger aus den 1. Klassen haben die notwendige Qualität, um die Spitzenteams auf jeden Fall zu ärgern. Wer gute Nerven hat, kann sich also wieder auf eine abwechslungsreiche Saison freuen, in der jede einzelne Partie am Ende den entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Auch für den FCK gilt: Man wird gegen jeden Gegner mit vollem Fokus agieren müssen. Leichte Gegner gibt es in dieser Liga nicht.