Es gibt noch echte Wunder

Einem Wunder gleich, dass verhindert wurde, das leer stehende Geriatriezentrum in der Martinstraße in einen Luxus-Wohnsilo zu verwandeln. Verhindert wurde das damals übrigens von Bürgermeister Schmuckenschlager, der – in ihm nicht wohlgesonnenen Kreisen – als Beton-Bürgermeister gescholten wird.

Was auch immer der Grund war, aus diesem historischen Bauwerk keine unerschwinglichen Heime für Millionäre zu installieren – sicher war auch die Verkehrsfrage mitentscheidend.

Beim nun ehrenwerten Vorschlag eines Ärztezentrums und Seniorenresidenz, von dem alle Klosterneuburger profitieren, ist diese Frage aber noch brennender. Wenn dort 30 Ärzte ordinieren und zig Menschen ihren Lebensabend verschönern, liegt der Verkehr in der Langstögergasse lahm.

Da wird man sich was einfallen lassen müssen.