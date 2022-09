FCK ganz ohne Druck

Am Freitag gastiert Hohenau in Klosterneuburg. Es wird das absolute Spitzenspiel der bisherigen Saison in der Gebietsliga Nord-Nordwest erwartet, denn die Klosterneuburger liegen aktuell nur einen Punkt hinter den Tabellenführern aus dem hohen Norden Niederösterreichs. Es ist noch zu früh in der Saison, um der Partie entscheidenden Charakter zuzuschreiben, aber ein tolles Spiel darf man sich allemal erwarten.

Es ist aber auch das Duell zweier sehr unterschiedlicher Teams. Hohenau hat den Anspruch an den Meistertitel, während man in Klosterneuburg bekanntlich kleinere Brötchen bäckt und es eher von Woche zu Woche angeht. Genau dieser Umstand hat aber das Potenzial zum entscheidenden Unterschied zwischen den Teams. Der FCK weiß, dass man Hohenau ärgern kann, mit einer Niederlage geht aber die Welt nicht unter. Der Druck ist somit eindeutig bei den Gästen.