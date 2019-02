Aufgepeitscht vom zahlreich erschienenen Heimpublikum feierten die Klosterneuburger Duchess am Sonntag einen umjubelten Sieg gegen die Flames aus Wien.

Nachdem sich die Duchess im ersten Heimspiel gegen die Wienerinnen Ende Oktober noch knapp geschlagen geben mussten, haben sie es nun endlich geschafft. Im dritten Saisonduell sind sie erstmals als Siegerinnen vom Feld gegangen. Dementsprechend groß ist der Jubel nach dem Sieg.

Angeführt von Lilla Horvath und mit den beiden starken Neuzugängen Erin Mcgarrachan und Clarisse Mpaka zeigten sich die Klosterneuburgerinnen vor allem in der Defensive von ihrer ganz starken Seite.

Bereits am Samstag kommt es in Wien erneut zum Duell der beiden Teams. Diesmal allerdings im Cup-Halbfinale. Mit dem für die Psyche unglaublich wichtigen Sieg im Rücken, reisen die Klosterneuburgerinnen mit Sicherheit nicht als Außenseiterinnen nach Wien. Mit einer ähnlichen Leistung ist der Einzug ins Finale, in dem man es vermutlich mit Graz zu tun bekommen würde, mehr als nur möglich.

Können sich die Duchess auch weiterhin kämpferisch so stark präsentieren, ist in der Schlussphase der Saison alles möglich, auch der Meistertitel.