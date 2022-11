„Herr Ober, bitte zwei Mal zahlen“

Seit Jahrzehnten kämpft man um die Idee, den Adventmarkt am Rathausplatz um das Stiftsgelände zu erweitern, oder, ganz dorthin zu verlegen. Nun ist es geschafft: Advent ist im Stift! Das Chorherrenstift ist Kooperationspartner, die Stadt subventioniert das Spektakel und – der Besucher zahlt Eintritt! Und gar nicht so wenig…

Zielsicher hat man hier wieder eine Chance vertan, einem lang gehegten Wunsch der Klosterneuburger zu entsprechen, denn schließlich zahlt jetzt der Gast zwei Mal die Zeche: einmal als Steuerzahler und einmal als Besucher beim Einlass.

Freilich, die Stadt zeigt sich zufrieden, weil sie nur mehr die Hälfte an Kosten hat, die sie als Alleinveranstalter des Adventmarkts in den vergangenen Jahren berappen musste. Aber dass sich die Besucher darüber ärgern, kann man jetzt schon in den Foren nachlesen.