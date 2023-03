Hupf in Gatsch und schlog a Wön

Jetzt haben wir die Misere: Einerseits bekennen wir uns – wie Landeshauptfrau Mikl-Leitner – dazu, alles zu unternehmen, die überbordende Bodenversiegelung in Niederösterreich zu stoppen. Auf der anderen Seite müssen wir wohl alles Denkbare unternehmen, den Bahnfahrern das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn Bahnfahren bedeutet weniger Autos, bedeutet weniger CO₂, bedeutet weniger Wetterkapriolen – und daher weniger Gatsch am öffentlichen P&R-Parkplatz Kierlinger Bahnhof. Da beißt sich die Katze wieder einmal in den Schwanz.

Dass die Asphaltierung des Parkplatzes weniger kostet, als ein ökologisches Befestigungssystem, liegt auf der Hand. Aber daran, dass wir die Fehler aus vergangener Zeit bitter bezahlen müssen – daran werden wir uns langsam aber sicher wirklich gewöhnen müssen.