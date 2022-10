Kein Holz mitten im Wienerwald

„Ich hab schon, in weiser Voraussicht, mein Holz für den Winter im März gekauft“, erzählt mir mein Nachbar und zeigt mir stolz seine Rechnung. Das treibt mir fast die Zornesröte ins Gesicht. Ich musste bereits das Doppelte zahlen. Wie kann sich ein heimisches Produkt in ein paar Monaten im Preis so verteuern?

Und dann fängt das Spiel an: Der Händler sagt, das Stift als Großhändler ist schuld. Das Stift sagt, es läge an der Gier der Holzproduzenten. Die Gemeinde sagt, wir wissen nicht, wie wir Brennholz aus unseren Stadtwäldern herausholen können. Fakt ist, dass, solange mitten im Wienerwald Brennholz Mangelware ist, der Preis hoch bleibt. Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht?

Und doch werden wir das teure Brennholz kaufen, weil es besser ist, einen heimischen Holzproduzenten reich zu machen, als Putins Krieg zu finanzieren.