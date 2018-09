Das tat schon weh, als Klosterneuburg in den Bezirk Tulln eingegliedert wurde. Dabei verlor die drittgrößte Stadt Niederösterreichs nicht nur die Bezirkshauptmannschaft, sondern musste auch noch das heiß geliebte WU-Nummerntaferl gegen ein eher belächeltes TU eintauschen.

Doch die Zeit der Schmach ist für die stolzen Babenberg-Städter vorbei. Denn Klosterneuburg hat politisch zurückgeschlagen. Von der Landesspitze lacht die Klosterneuburgerin Johanna Mikl-Leitner, im Bundesrat sitzt die Klosterneuburgerin Sonja Zwazl, die obendrein auch noch Präsidentin der Wirtschaftskammer ist und im Nationalrat der Klosterneuburger Johannes Schmuckenschlager, seit letzter Woche designierter Präsident der Landwirtschaftskammer in Niederösterreich. Klosterneuburger sind also in der Politik und in den Kammern gefragt.

Der Blick über den Tellerrand macht erst einen guten Politiker aus. Ganz im Sinne des Heiligen Leopold, der von Klosterneuburg aus, sich um das ganze Land gekümmert hat und dessen Wirken nicht an der Stadtgrenze aufhörte.