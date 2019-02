„Wir werden bemüht sein, die Interessen und Anliegen der Bevölkerung zu vertreten.“ So lautete der erste Satz in der ersten NÖN Klosterneuburg-Ausgabe am 1. Februar 1979. Dass Ayatollah Ruhollah Khomeini in einem Jubelrausch aus seinem französischen Exil nach Teheran zurückkam, dass die Gruppe „Village People“ mit „Y.M.C.A“ die Charts anführte, dass Norddeutschland im Schnee erstickte – all das stand in der Klosterneuburger NÖN vom 1. Februar nicht. Aber dass das Happyland vor 40 Jahren auf der Titelseite zu finden ist, zauberte bei uns Redakteuren schon ein Schmunzeln auf die Lippen.

Exakt vor zehn Jahren, am 1. Februar 2009, wurde ich beauftragt, die Klosterneuburger NÖN zu leiten. Ein Unterfangen, das im Bemühen objektiver Berichterstattung nicht immer leicht war und nicht immer bei allen Beifall gefunden hat. Denn wir sind diesem Leitsatz der ersten Stunde treu geblieben: „Wir sind weiter bemüht, die Interessen und Anliegen der Bevölkerung zu vertreten.“