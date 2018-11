Mit einer kleinen Bauverzögerung muss man mit zwei Jahren rechnen. Zwei Jahre endlos Stau auf der B14. Davon muss ausgegangen werden, denn wer tagtäglich in der Stoßzeit nach Wien und zurück nach Klosterneuburg fährt, weiß, was das jetzt schon an Nerven kostet. Und dann nur mehr zwei Spuren?

Langsam werden wir uns von unserem geliebten Auto verabschieden müssen, denn viel wird für die Flüssigkeit des Pkw-Verkehrs nicht mehr getan werden. Bei städteplanerischen Projekten, wie unserem Pionierviertel, setzt man sowieso schon auf autofreies Leben, den Individualverkehr wird es bald nicht mehr geben. Vielleicht dann und wann, um auf Urlaub zu fahren. Zug, Autobus, Fahrrad und schlussendlich das natürlichste Fortbewegungsmittel, die Beine, stehen ja zur Verfügung, um von A nach B zu kommen. Vielleicht nicht immer gerade vor Bs Haustür, aber ab

Ende 2019 von Klosterneuburg nach Wien um einiges schneller als mit dem eigenen Auto.