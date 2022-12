Abzocke dort, wo was zu holen ist

Irgendein grüner Visionär hat einmal vor Jahrzehnten gemeint: „Wir brauchen Literpreise bis zu drei Euro, damit die Menschen anfangen, beim Treibstoff zu sparen“. Entrüstung und Gelächter hat er dafür geerntet.

Nun gut, heuer hatten wir einen historischen Höchststand, was den Spritpreis betrifft: Diesel, Mitte Juli, 2,09 Euro. Und die Klosterneuburger reagierten tatsächlich. Unsere Stadt führt mit der Zahl der neu angemeldeten E-Autos im Verhältnis zur Bevölkerung das Österreich-Ranking an.

Weil die Klosterneuburger so fortschrittlich sind? Nein, weil sie es sich leisten können. Denn es liegt, wie bei fast allen Dingen, am Geld. Und das scheint es in unserer Stadt zur Genüge zu geben.

Das wissen wohl auch die Mineralölfirmen, denn damit erklärt sich, warum das Tanken in Klosterneuburg teurer ist als anderswo.