Misstrauensanträge gegen Bürgermeister hat es in Klosterneuburg noch keine gegeben. Wahrscheinlich, weil bis jetzt immer eine satte (ÖVP) Mehrheit den Bürgermeister geschützt hat, und dieses schärfste Mittel der Opposition daher keine Konsequenzen mit sich bringen konnte. Das ist heute so wie damals. Die Grünen werden, mit einer ÖVP und ihren 21 Sitzen, wohl keine Zweidrittelmehrheit für einen Rücktritt Schmuckenschlagers finden. Geheime Wahl hin oder her.

Der Misstrauensantrag wird mehrheitlich abgelehnt werden, der Bürgermeister wird nur in dieser einen Sitzung seinen Platz räumen müssen. Warum machen die Grünen das dann?

Hier geht es den Grünen nicht darum, dass Schmuckenschlager wirklich geht. Da geht es ihnen schon gar nicht darum, 2020 selbst den Bürgermeister zu stellen. Da fehlt die Kraft. Da geht es darum, ein Exempel zu statuieren, klar zu sagen, womit man nicht einverstanden ist. Und um den Medienwirbel, denn eine Schlagzeile ist dieser Schachzug allemal wert.

Angenehm ist das für keinen Bürgermeister.