Da hat einer eine wirklich gute Idee gehabt: Was ist, wenn man die Radtouristen von Klosterneuburg aus bequem mit dem Zug nach Passau bringt und entlang der Donau wieder heimradeln lässt? Gedacht, getan und umgesetzt! Und es funktioniert! Leider heuer nicht, denn eine Baustelle wirft gerade in den Sommerferien das gesamte Konzept über den Haufen.

Mit einem Ticket, im Tourismusbüro gekauft, konnten die Freizeitsportler im Zug samt ihren Radeln bequem und preisgünstig nach Passau kommen. Jetzt müssen sie in St. Pölten samt den Drahteseln aussteigen, in einen Schienenersatz einsteigen und dann wieder in die Bahn zurück. Die Tickets müssen natürlich am jeweiligen Schalter extra gekauft werden.

Das ist niemand zuzumuten und wird viele davon abhalten, diesen Trip zu unternehmen. Da muss es eine bessere Lösung geben, und die wird man suchen müssen. Denn einer guten Idee und perfekten Umsetzung so großen Schaden zuzufügen, das kann niemand wollen.