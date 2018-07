Der Ärger der Klosterneuburger Autofahrer ist mehr als verständlich. So arg war der Sommer noch nie: Baustellen, Umleitungen, Straßensperren. In der Stoßzeit von Klosterneuburg heraus und dann am Abend wieder hereinzukommen ist aktuell ein Akt der Nervenstärke. Aber es ist müßig, sich darüber aufzuregen. Vielleicht hätte man die einen oder anderen Baustellen besser organisieren könne, aber das Argument „Wann sollen wir die Straßensanierungen durchführen, wenn nicht in den Sommerferien“, zieht natürlich. Verstärkt wird heuer das Baustellen-Chaos durch die Einbauten der Rohre für die Fernwärme. Aber auch da zieht dieses Argument.

Kann sein, dass sich viele den Stau in der Früh und am Abend nicht mehr antun wollen und vielleicht auf die Vorzüge der Öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Jetzt, wo ein ganzes Viertel als autofreie Zone geplant wird, könnte man ein Umdenken einleiten.

Optimistisch? Na mal warten, wenn im nächsten Jahr zwei Spuren der B 14 zwischen Kahlenbergerdorf und Klosterneuburg gesperrt werden...