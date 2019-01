„Überall stehen blinkende Kasterln herum. Was ist das?“ Viele solcher Anfragen flatterten in die Redaktion. Auflösung: Es sind seismische Messungen auf der Suche nach Öl und Gas.

Es mutet etwas eigenartig an, wenn ein paar NÖN-Seiten zuvor ein Bericht über das Verbot von Ölheizungen in Neubauten zu finden ist, die Forderung nach Elektroautos und die Förderung derselben im Gleichklang mit der Warnung vor zu viel Feinstaub in der Luft immer lauter wird. Ist nicht Nachhaltigkeit die große Schwester der Zukunftsenergie? Sollten nicht Windräder in und um die Stadt herum stehen, statt Bohrtürme?

Da sich die Energiewende jedenfalls im Vergleich zum Klimawandel nur schleppend bemerkbar macht, ist es klug, die Übergangszeit mit eigener fossiler Energie abzudecken, sagt der Umweltgemeinderat.

Gscheiter wär’, man würde das viele Geld für die Suche nach Erdöl in die Förderung von E-Autos stecken, damit sich auch jeder seinen „Tesla“ leisten kann.