„Eine Melange, Herr Ober, und ein gutes Zigaretterl!“ Ja, früher gab’s das noch im Kaffeehaus, da konnte man sich Zigaretten einzeln zum Kaffee bestellen. Heute geht das nicht mehr, denn das Rauchverbot in den Lokalen gilt natürlich auch für das Kaffeehaus.

Über das Für und Wider dieser mit 1. November gültigen Regelung ist viel diskutiert und geschrieben worden. Und die, die sich um ihre und die Gesundheit ihrer rauchenden Mitmenschen sorgen, werden da wohl immer recht behalten. Aber wie geht es unseren Wirten, wenn die Raucher nicht mehr kommen?

Hört man sich in Klosterneuburg um, so gibt es kaum jemanden in der Gastronomie, der über das einheitliche Rauchverbot in Lokalen glücklich ist. Aber im nächsten Satz kommt dann gleich: „Lieber ein Verbot als das ewige Hin und Her.“ Und das Verbot wird auch deshalb bleiben, weil die FPÖ nicht mehr über den Dunst entscheiden kann. Auch wenn er blau ist.