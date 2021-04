en Unternehmern im Gewerbegebiet klar zu machen, dass sie ab nun in Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern investieren sollen, wird schwer. Klar, dort bieten sich immense Dachflächen geradezu an, aber ein 3.000-Quadratmeter-Fitnesscenter, das bereits ein Jahr Corona-Zwangspause einlegen musste, wird aktuell andere Sorgen haben, als eherne Klimaziele zu verfolgen.

Trotzdem ist es wichtig, unbeugsam an Alternativen zur Energiegewinnung zu arbeiten. Die Vorstellung aber, unsere immer kleiner werdenden Grünflächen mit Paneelen zuzupflastern und damit Bäume und Erholungsraum zu zerstören, also intakte Natur dem Erhalt der Natur zu opfern, scheint schon grotesk. Gut, die Schaffung der neuen Widmungsart „Grünland Photovoltaik“ ist ja nur eine Möglichkeit, von der die Gemeinde Gebrauch machen könnte. Es beruhigt aber ungemein, dass sich die ÖVP und die Grünen in unserer Stadt einig sind, vorerst einmal die letzte Dachfläche für Paneele zu nutzen.