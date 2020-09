Der eine will nur manchmal, gelegentlich am Wochenende, nach Klosterneuburg. Die anderen wollen gar nicht erst. Strache und Umweltbundesamt – selten war die Babenbergerstadt vor der Wien-Wahl so sehr am Tableau wie heuer. Hat die Bundeshauptstadt denn keine eigenen Themen?

Fast schon süffisant muss man das fragen. Und die Antwort ist: Natürlich hat sie das. Wenn die Debatte um eine Übersiedlung des UBA fast drei Jahre dauert, ist es schon rein mathematisch wahrscheinlich, dass das Projekt in den Wien-Wahlkampf fällt. Der Wahlkampf ist aber – zumindest in diesem Fall – kein Hindernis, schier die Dauer der On-Off-Übersiedlung ist das Problem.

Drei Umweltminister in drei Jahren, neu gefärbte Regierungskonstellationen im Bund und das Kräftemessen des roten Wien gegen das schwarze Niederösterreich verzögern Pläne, die bereits als fix präsentiert wurden. Worauf also warten – etwa doch auf den Tag nach der Wien-Wahl?