Wer glaubt, zu Weihnachten 2020 unter seinem Christbaum viele Packerln von der Stadtgemeinde Klosterneuburg zu finden, wird sehr enttäuscht sein. Heuer bleibt nämlich der Stadtgemeinde-Weihnachtsmann zu Hause. Nicht nur, weil das Corona-Jahr auch den Gemeinden mehr Ausgaben beschert, sondern vor allem, weil es heuer weniger Geld in Bezug auf den sogenannten Finanzausgleich geben wird. Klar, denn damit findet die Weitergabe der Gelder aus den österreichweiten Steuergeldern an die Gemeinden statt, und da der Sparstrumpf in diesem und wahrscheinlich auch im Jahr 2021 regieren muss, gibt’s auch für die Gemeinden weniger Geld.

63 Prozent der Einnahmen Klosterneuburgs werden aus diesem Finanzausgleich lukriert. Wieviel das für 2020 sein wird, steht erst 2021 fest, aber dass es weniger sein wird, ist klar.

Deswegen sind die Rechner der Stadtgemeinde angehalten, den Sparstift anzusetzen, und wir Bürger suchen uns das erste Loch am Gürtel für den Dorn der Schnalle. Denn diesen werden wir erheblich enger schnallen müssen.