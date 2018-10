Was da in Maria Gugging 2009 angefangen wurde, wächst und wächst. Das „Institute of Science and Technology Austria“ – kurz IST-Austria – wird nun um ein fünftes Laborgebäude erweitert. Vorige Woche wurde der Spatenstich gefeiert. Aktuell finden derzeit 700 Menschen Arbeit in diesem Forschungsinstitut, bis 2026 soll sogar die 1.000er Marke an Mitarbeitern durchbrochen werden. Das Land Niederösterreich und der Bund setzen auf die Zukunft und halten die Kassen weit offen. Eine Erfolgsstory, die seinesgleichen sucht.

Und das alles mitten in Klosterneuburg!

Da kann man nur ins Schwärmen kommen, denn was dieses Forschungszentrum für die Stadt an Renommee bringt, ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Werbung für Klosterneuburg, Niederösterreich und Österreich, und das weltweit.

Da müssen selbst die Jammerer verstummen, die der Bedeutung der Bezirkshauptstadt, oder dem nicht gewährten eigenen Kennzeichen nachtrauern.

Jetzt heißt es nach vorne blicken und das Vergangene vergangen sein lassen.