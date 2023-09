„Der Wechsel ist ein Betrug an allen Wählern“ und „zeugt vom fragwürdigen Demokratieverständnis“ – Worte der PUK, anno 2017. Zur Erinnerung: Die ÖVP schnappte sich damals NEOS-Gemeinderat Peter Bachmann. Und mit ihm die Absolute. Jetzt, sechs Jahre später, dasselbe in Grün?

Teilweise wiederholt sich die Geschichte: Doch heute ist es die Plattform selbst, die fremdfischt. Aber: Geangelt wird nicht in Parteigewässern, sondern am „Freien“-Markt. Die PUK holt sich Fraktionslose, vormals Grüne, an Bord. Und wird so zweitgrößte Fraktion. Ex aequo just mit der Partei, über die die Jetzt-PUK-Mandatare überhaupt ins Stadtparlament einziehen konnten. Dann wurden sie ausgeschlossen.

Klar ist: Der Gemeinderatswahlkampf ist jetzt ganz offiziell eröffnet – und das Duell der Grün-Parteien spannender geworden. Ein vifer Schachzug (Mindset 2023) oder doch Wahlbetrug (2017)? Das wird der Wähler, die Wählerin 2025 entscheiden. Bis dahin: Zwei „Wilde“ wären ja noch zu haben...