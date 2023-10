Dem Abbruch ein Abbruch

Unter der Hand ist die Rede von vielleicht sogar jedem dritten Haus. Und wenn es nur zehn sind: Es sind zehn zu viel. In Klosterneuburg ist ein Abbruchbescheid kein Einzelfall, oft sind sie unverschuldet.

Mit gutem Gewissen ein Haus gekauft? Abbruch! Geerbt? Abbruch! Nicht affin mit der NÖ Bauordnung? Abbruch!

Noch gibt es ein Mittel, um Häuser, die am Papier bewilligt sind, aber geringfügig abweichen, nachträglich zu legitimieren. Aber mit Ende 2024 läuft die Schonfrist aus.

Und dann? Darüber macht sich die Stadt schon jetzt Gedanken. Zurecht! Denn schließlich wurde seit 2014 220-mal Antrag auf Legitimation gestellt.

Klosterneuburg hat also ein Problem mit Baugenehmigungen und deren Umsetzung. Das wissen Betroffene, das weiß die Nachbarschaft, ja sogar die Gemeinde. Aber was ist die Lösung? Das – so scheint es – weiß niemand so genau, nicht einmal das dafür zuständige Land. Was bleibt: viele Fragen und verzweifelte Betroffene.