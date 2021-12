Der Preis der Freiheit

Die weihnachtlichen Festtage gerade überstanden, stürzen wir uns alle in das nächste Ereignis: der Jahreswechsel. Mit der Rasanz des vorübergehenden Jahres rasen wir in das nächste.

Sie kennen das nicht. Sie sind mittellos, leben auf einem kleinen Flecken in der Au. Geduldet. Daneben: der träg dahinfließende Strom. Sie stehen auf, manchmal früh, manchmal spät. Sie arbeiten, manchmal viel, manchmal gar nicht. Meistens sitzen sie zu dritt um ihr Lagerfeuer.

Man hat nicht den Eindruck, die drei ohne Obdach lebenden Menschen in der Klosteneuburger Au sind unglücklich. Sie betonen, diesen Weg selbst gewählt zu haben. Sie sind nicht in einer unmittelbaren Notlage in diese Lebenssituation gekommen. Sie lieben nur die Natur und hassen strukturelle Zwänge. Wollen frei sein.

Freiheit hat ihren Preis. Wohlstand auch.