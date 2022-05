Die Angst treibt zum Handeln

Es scheint sarkastisch und falsch an dem Völkerrechtsbruch an der Ukraine auch nur irgendetwas positiv zu finden. Das war ein Überfall auf einen souveränen Staat und ist durch nichts zu beschönigen.

Aber die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland und die Drohung Russlands uns Europäern den Gashahn abzudrehen, haben doch einen positiven Effekt. Was jahrzehntelanges Predigen der Klimaexperten nicht bewirkt hat, ist jetzt mit einem Schlag in den Köpfen der Menschen: Schnell raus aus der fossilen Energie!

In Klosterneuburg ist das ganz extrem bei den Nachfragen um den Anschluss an die Fernwärme zu bemerken. So extrem, dass die EVN die Menschen um Geduld bitten muss. Wer hätte das vor dem 24. Februar gedacht?

Die aktuelle Situation macht Angst. Und Angst treibt zum Handeln.