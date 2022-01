Die dunkle Zeit der Raubritter

Da gibt es am Ölberg einen öffentlichen Weg, den Anrainer benützten, um sich zu Fuß die Straßen-Serpentinen zu ersparen. Er führt in der Direttissima den Ölberg hinauf und hinunter. Dieser Weg wurde – augenscheinlich mutwillig – von den Eigentümern der an diesen Weg angrenzenden Grundstücke unpassierbar gemacht.

Wer jetzt glaubt, dass es sich um Raubritter handelt, die diesen öffentlichen Weg der Öffentlichkeit wieder zurückgeben müssen, irrt. Dieser Weg ist nämlich baulich nicht „umfassend ausgestaltet“, und bis er es ist, ist es den Anrainern möglich, „die ungenutzte Verkehrsfläche zu nutzen“, so der Bürgermeister.

Nun gut, wenn dem so ist, dann auf, auf, Stadtgemeinde! Spaten und Schaufeln schultern und den Weg „umfassend ausgestalten“, damit ihn die Öffentlichkeit wieder haben kann.