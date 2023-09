Die Euphorie ist gebremst

Kann man mit dieser Lösung zufrieden sein? Die Anrainerinnen und Anrainer sind es nicht. Ebenso wenig der Verkehrsstadtrat. Und die Radlobby tituliert den Plan sogar als „verkehrstechnisch ungünstigste Variante“.

Dem „Radweg für alle“ im Stollhof hat das Land einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die neue Vision der Stadt – ein gemischter Rad- und Fußweg, der unmittelbar an Querstraßen und Einfahrten vorbeiführt – holt nicht mehr alle ab. Die Euphorie für den „Rad-Highway“ scheint gebremst. Ob sie je wieder in die Gänge kommt?

So wie geplant vermutlich nicht. Die Einwände sind berechtigt: Wie sicher kann ein Radweg sein, wenn er Großgaragen und steile Gassen queren muss? Will man Radfahrerinnen und Radfahrer bloß von der B14 wegbringen, ist der Plan vielleicht Mittel zum Zweck. Will man ihnen aber als vollwertige Verkehrsteilnehmende Sicherheit geben, nicht. Die Gefahrenstellen bleiben nämlich, auch wenn sie verlagert werden.