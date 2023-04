Die Katze und ihr Schwanz

Als ob wir nicht schon genug an der Teuerung zu kiefeln hätten: Strom, Gas, Lebensmittel und Benzin treiben die Inflation in ungeahnte Höhen. Jetzt werden in Klosterneuburg auch noch die Gebühren empfindlich erhöht. Die Freiheitlichen wettern dagegen, aber sie wettern nicht nur, sie haben – zur allgemeinen Überraschung – auch einmal einen konstruktiven Vorschlag: Die Wassergebühren sollte man staffeln. Ist doch ein guter Vorschlag? Denn wer glaubt, sein Pool vollfüllen zu müssen, soll einen höheren Preis dafür zahlen, als der, der sich nur seine Hände wäscht.

Die wäscht sich auch die Stadt. In Unschuld: „Alles wird teurer, also müssen wir auch teurer werden.“ Das ist übrigens die Argumentation jeder Preiserhöhung. Die berühmte Katze, die sich in den Schwanz beißt.

Deckel drauf, und basta! Aber so leicht geht das nicht. Vielleicht bei den Friedhofsgebühren…