Man erlebt ja wirklich viel, wenn man – so wie wir brave NÖN-Journalisten – sechsstündige Gemeinderatssitzungen mitverfolgt. Aber was da letzten Freitag mit einem Dringlichkeitsantrag von Gemeinderat Hofbauer gefordert wurde, ist das Ergebnis der Abstimmung, nämlich die Behandlung im Kulturausschuss, nicht wert. Hofbauer schlägt vor, Teile der Marmorstein-Skulptur im Kreisverkehr beim Ende der Umfahrungsstraße zu demontieren und am Rathausplatz aufzustellen. Es sind die Kirchen der Katastralgemeinden, um die es hier geht, die im Gesamtkunstwerk symbolisch Wegweiser zu den Katastralgemeinden bedeuten. Nein, kein Scherz des wohl verdienten Gemeinderats, das ist sein bitterer Ernst.

Abgesehen davon, dass das urheberrechtlich nicht ohne Einverständnis des Künstlers geht, wie vertritt man das ethisch? Kunst kann gefallen, oder nicht. Über Kunst kann man streiten, aber verstümmeln darf sie keiner. Dieser Antrag ermöglicht tiefe Einblicke in die dunklen Abgründe des Kunstverständnisses, des sonst so hellsichtigen Mandatars.