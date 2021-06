So manche Fassade in Klosterneuburg verdient es, versteckt zu werden. Kästen, die lieblos in die Stadt gestellt werden, ohne Rücksichtnahme auf die Umgebung, ohne architektonisches Bemühen, vielleicht doch etwas Besonderes und Nachhaltiges an die Straße zu stellen. Planer solcher „Werke“ die nicht einmal dem Kubismus zugeordnet werden können – denn das wäre ja eine Kunstform – entwerfen nur unter dem Druck einer einzigen Maxime: Jeden Quadratzentimeter des teuren Klosterneuburg Bodens als Wohnraum zu verwerten, soll der Profit maximiert werden. Und die Stadt hat – wie ihre Väter glaubhaft bedauern – kein probates Mittel, dem entgegenzuwirken.

Dem Gestaltungsreichtum der Natur hier das Heft in die Hand zu geben, ist eine wahrhaft gute Idee. Neben der vielen Vorteile, wie Klimaschutz und Kühlung der Stadt im Sommer, kann es auch optisch nur gut sein, hässlichen Wohnkästen durch Fassadenbegrünung in der Natur verschwinden zu lassen.