Die richtigen Hebel

Noch sind die Verträge nicht unterschrieben, aber das sollte nur eine Formalität sein, die im Lauf der Woche erledigt wird. Die Rede ist natürlich von den beiden Neuzugängen beim FC Klosterneuburg.

Die FCK-Kicker haben nämlich bereits zwei vielversprechende Neuzugänge in Aussicht, die das Spiel der Klosterneuburger im Frühjahr auf ein neues Level heben könnten.

Mit Manuel Salomon kommt ein Wunschkandidat nach Klosterneuburg, der im offensiven Mittelfeld für Gefahr sorgen kann. Mit Etienne Sobotka wurde man sich sogar mit einem neuen Stürmer einig. Sobotka lief zuletzt zwar in der 2. Klasse auf, hat aber eine beeindruckende Vita aufzuweisen. Er spielte bei Würmla in der 2. Landesliga und genoss eine Ausbildung in der Jugend des SKN St. Pölten und der Admira.

Wenn diese Transfers einschlagen wie geplant, steht dem FCK ein starker Frühling bevor.