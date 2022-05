Die schöne Erinnerung bleibt

Das alles ist nie leicht zu verstehen. Zwei Politiker sind diese Woche aus dem Leben gegangen. Politiker, die fast alle Bürger dieser Stadt gut gekannt haben. Zwei, die über alle Parteigrenzen hinaus ihren Dienst am Volk verrichtet haben. Unsere wöchentliche Zeitungsarbeit verbindet uns mit solchen Politikern, und es geht sehr nahe, wenn man sie so jung verliert.

Das, was aber bei Peter Bachmann für immer bleibt, ist die Erinnerung an sein humorvolles Wesen. Mit ihm konnte man nach belieben scherzen und lachen. Etwas, was in der Politik so oft zu kurz kommt.

Johann Fanta war das Urgestein Klosterneuburgs. Ein Vorbild an Bodenständigkeit, die ihn zu dem wahrscheinlich beliebtesten Politiker Klosterneuburgs gemacht haben.

Beide sind nicht mehr. Beide bleiben aber den Klosterneuburgern in schöner Erinnerung erhalten.