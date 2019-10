Im Großen und Ganzen hat Klosterneuburg so gewählt wie Rest-Österreich. Die Stadt-ÖVP hat sogar fast genau das gleiche Ergebnis wie die Bundes-ÖVP, wenn auch der Stimmenzuwachs ein bisschen geringer ist. Überraschend ist aber das Abschneiden der Grünen. Im Keller der Politik gebunkert, nun auferstanden wie Phönix aus der Asche! Auch der Erdrutschverlust der FPÖ ist in Klosterneuburg ein bisschen weniger katastrophal.

Nun ist der denkende Mensch geneigt, Schlüsse aus diesem Ergebnis zu ziehen. Das bisschen Weniger am Erdrutschsieg der ÖVP, das Comeback der Grünen, der freie Fall der FPÖ, das langsame Sterben der SPÖ – sind das Zeichen? Nein, denn die ÖVP wird in Klosterneuburg stark bleiben, die SPÖ wird sich bald was einfallen lassen, die FPÖ wird schneller erstarken, als so manchem Linken das lieb ist, und die Grünen haben im Speckgürtel sowieso immer gute Karten.

Und bei den nächsten Gemeinderatswahlen werden die Karten sowieso neu gemischt.