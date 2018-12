675 Millionen Euro werden Herr und Frau Österreicher im Jahr 2018 gespendet haben. Das ist ein neuer Rekord und im Vergleich zum Vorjahr immerhin eine Steigerung um zwei Prozent. Laut Bericht des „Fundraising Verband Austria“ ist Österreich weltweit gesehen aber nicht der Spendenweltmeister. 113 Euro geben die Österreich pro Jahr durchschnittlich an Spenden aus. Nicht in der Hochrechnung enthalten ist die vor wenigen Wochen bekannt gegebene Schenkung von 1.323 Kunstwerken der Sammlung Essl an die Albertina. Ihr geschätzter Wert von 84,5 bis 91,1 Millionen Euro sprengt alle bisherigen Rekorde. Die wahren Weltmeister sind aber die USA. Jeder Amerikaner spendet jährlich 750 Euro.

In Klosterneuburg zeichnet sich vor allem das Chorherrenstift mit großer Spendenfreudigkeit aus. Im Zeichen der christlichen Nächstenliebe fließen pro Jahr zwischen einer und 1,5 Millionen Euro an Spenden zu jenen, die es am Notwendigsten haben.

Es ist schön, dass wir in der Zeit des Schenkens nicht auf die Ärmsten der Armen vergessen.