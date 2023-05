Dieser Kampf ist verloren

Keiner mag sie, und meist werden sie bei der Nahrungsaufnahme mit der hundertfachen Kraft, die dafür nötig wäre, erschlagen. Sie kommen überfallsartig in Schwärmen und greifen uns Menschen in der Abenddämmerung an. Heimtückisch, wie wir meinen, und deswegen werden sie von uns verfolgt.

Gelsen sind nicht nur für uns Klosterneuburger eine Plage geworden. Und das lässt sich auch in Zukunft nicht ändern, meint der Gelsenexperte. Da hilft kein Hubschrauber, kein Gift, denn sie sind uns evolutionär überlegen. Überall, wo es stilles Wasser gibt, legen sie ihren Nachwuchs an, und der kann milliardenfach sein. Gegen diese Art von Lebewesen haben wir keine Chance, denn sie passen sich wesentlich besser und schneller an als wir Menschen.

Schon ewig tobt der Kampf Mensch gegen Gelse und er lässt sich von uns Menschen nicht gewinnen. Das dürfte feststehen. Stechmücken wird es noch geben, wenn wir Menschen längst weg sind.