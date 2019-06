„I würd‘ ja gerne was tun. Aber so lange sich nur ein paar „G’stopfte“ in Klosterneuburg ein Elektroauto leisten können, wird das nie was!“, war am Stammtisch letzte Woche zu vernehmen. Und so unrecht hat der Wirtshausbesucher damit nicht.

Natürlich erkennt jetzt schon sogar der Dümmste, dass es so mit den benzinbetriebenen Autos auf dieser Welt nicht weitergehen kann, und es ist wunderbar zu hören, dass bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometer pro Jahr ein Windrad 4.000 Autos versorgen kann, hingegen im Vergleich ein benzinbetriebenes Auto 184 Tankwagen Benzin benötigt. Und es ist gut, dass die Gemeinden, wie Klosterneuburg, auf Elektromobilität setzen.

Aber mit einer Handvoll E-Tankstellen und der Möglichkeit, im Parkverbot zu parken, ist es sicher nicht getan. So lange ein E-Auto das Dreifache von einem Benzinauto kostet, wird sich nichts ändern. Auch wenn die Bemühungen der Stadtgemeinde vorbildhaft sind.