Wenn jemand es fertigbringt, in die schwarzen Augen des kleinen Hundebabys zu schauen und es danach dem sicheren und qualvollen Tod auszusetzen, muss sich an der Stelle, wo andere ein Herz haben, ein kalter Stein befinden. Dabei gibt es in unserer Gesellschaft so viele Möglichkeiten, Tiere in Obhut zu bringen. Die Tierhilfe Klosterneuburg wäre so eine Stelle. Sicher ist es manchmal schwierig, ungewollten Tiernachwuchs zu versorgen. Aber diese Art der ENTsorgung – in einem zugeklebten Karton – ist wohl mehr als grausam.

Hoffentlich gibt es Anrainer, die diesen Akt der Grausamkeit beobachtet haben, vielleicht sogar den Täter kennen, weil sie mitbekommen haben, dass es irgendwo Hundenachwuchs gegeben hat, und auch dann die Courage besitzen, dies der Polizei zu melden. Denn solche Tierquäler gehören streng bestraft.

Wie der Literat Bernard Shaw sagte: „Vielleicht stände es besser um die Welt, wenn die Menschen Maulkörbe und die Hunde Gesetze bekämen.“