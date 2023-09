Ein Angriff auf die Existenz

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Wenn Isegrim zuschlägt, ist der Aufschrei groß. Ein anderes Raubtier kann hingegen tun und lassen, was es will. Konsequenzen: quasi null.

Nein, kein Vierbeiner ist es, der in Kritzendorf den Schafzüchter Fabian Niessler zur Verzweiflung bringt. Nein, die Übeltäter: rücksichtslose Hundehalterinnen und Hundehalter. Vom Instinkt getrieben hetzen ihre Lieblinge Schafe, Ziegen und Hühner fast zu Tode. Zwei Tiere sind verletzt, ein drittes musste nach einer schweren Attacke erlöst werden.

Was da herzlich wenig tröstet: Sprüche wie „Der würd nie einer Fliege etwas antun“ oder „Der will ja nur spielen“. Am Spiel steht nämlich viel: das Leben der Herde, ebenso wie das ihres Besitzers. Hetzjagd und Attacken bedrohen nicht nur die Tiere, sondern auch die Existenz eines Jungunternehmers.

Dass es dem jetzt reicht, ist verständlich. Rigoros will er fahrlässige Herrchen und Frauchen anzeigen. Traurig, dass das notwendig ist.