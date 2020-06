Das Jahr 2020 ist speziell. Optimisten sehen in jeder Krise auch Chancen. Egal ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist, eines stimmt gewiss: Mit einem für viele ungewohnten Ferienerlebnis, dem Urlaub daheim, wird der Sommer eine Besonderheit.

Klosterneuburg erstreckt sich mit seinen Katastralen auf einer Fläche von 76,2 Quadratkilometern – auch ein noch so eingesessener Bewohner kann gar nicht jedes einzelne Fleckchen seiner Heimat kennen. Unbekannte Ecken Klosterneuburgs schreien danach, entdeckt zu werden. Juli und August bieten dafür die perfekte Gelegenheit.

Wussten Sie zum Beispiel, dass in der Au Yoga auf einem Stand-up-Paddle-Board praktiziert wird? Mit einem Selbstversuch am Wasser startet die NÖN-Sommer-Reihe „Abenteuer vor der Haustür“. Frei nach dem Motto: Wenn die Klosterneuburger nicht in den Urlaub kommen, kommt der Urlaub eben nach Klosterneuburg. Denn: Das Gute liegt so nah und wartet darauf, erkundet zu werden.