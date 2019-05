Selten ist es während einer Gemeinderatssitzung ruhig. Meistens gehen ja die Wogen hoch und ganz besonders, wenn es ums Geld geht. So konnte man auf eine hitzige Debatte gefasst sein, als Finanzstadtrat Peter Mayer über den Rechnungsabschluss 2018 referierte. Nach dem Ende seiner Rede meldete sich vorerst niemand zu Wort, was Bürgermeister Schmuckenschlager dazu verleitete, gleich die Abstimmung einzufordern. Kurios, denn so etwas haben die langjährigen Beobachter von Gemeinderatssitzungen noch nicht erlebt. Dann kam es allerdings doch zu vereinzelten Wortmeldungen. Aufregung war da aber nicht zu spüren.

Das komplexe Gebilde eines Rechnungsabschlusses restlos zu verstehen, ist für viele Außenstehende nicht immer leicht. Geht man nach den Reaktionen der Mandatare der Opposition, war der Abschluss 2018 ein Guter.

Auch wenn der Finanzstadtrat zum Sparen mahnt und bei den Einnahmen keine Entwicklungsmöglichkeit sieht.