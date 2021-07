Wie wichtig es ist, eine funktionierende Gastronomie zu haben, ist uns in den letzten eineinhalb Jahren der Entbehrung so richtig bewusst geworden. Ein schattiges Platzerl in den Gastgärten unserer Heurigenbetriebe ist schon eine echte Wonne. Dazu einen Spritzer und ein Liptauerbrot mit Schnittloch – Herz, was willst du mehr! Wie jetzt dem „Falstaff“ zu entnehmen ist, bürgen die Klosterneuburger Heurigen auch für Qualität. Aber das müssen wir Klosterneuburger nicht im Falstaff lesen, dass wissen wir aus Erfahrung. Höchstpunkte für Essen, Wein, Ambiente und Service wurden der Familie Schmuckenschlager und dem Hauerhof zuteil, heißt aber nicht, dass die Anderen um viel nachstehen.

Was nicht bewertet wird, ist der Preis. Da würde die Babenbergerstadt keine Traube, sondern eine Zitrone bekommen. Das hat auch nichts mit Corona zu tun, denn ein paar Kilometer draußen ist alles um ein Drittel billiger. Aber so schöne Heurigen haben die nicht...