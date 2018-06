„Stell dir vor, es ist Städtetag und keiner geht hin“, könnte man in Abwandlung eines Sprichworts keck behaupten. Aber es stimmt ja nicht: Einer war ja da.

Fast 1.000 Personen hatte der Städtebund zu seinem Städtetag geladen. Freilich im fernen Vorarlberg, in der Stadt Feldkirch, aber jede Stadt kommt schließlich einmal dran. Da mussten schließlich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der neue Bürgermeister der Bundeshauptstadt von Wien in den sauren Reise-Apfel beißen. Dort wurden Arbeitskreise installiert, Diskussionen geführt und abgestimmt. Mit zwei stimmberechtigten Delegierten und einer unbegrenzten Zahl an Gästen hätte Klosterneuburg sich bei dieser Veranstaltung präsentierten können. Aber dort war nur einer. Der von der kleinsten Fraktion: Peter Hofbauer.

Das Prozedere ist einfach: Der Bürgermeister erhält die Einladung und gibt sie allen 41 Mandataren weiter. Wer will, kann dort hin, aber wollen tat eben nur einer.

Keine gute Optik für die drittgrößte Stadt Niederösterreichs.