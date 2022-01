Ein positiver Blick in die Zukunft

Jetzt ist die Zeit der Jahresrückblicke. Mit einem Jahr gibt sich die NÖN aber nicht zufrieden. Sie beleuchtet den 100. Geburtstag Niederösterreichs.

Was in dieser Zeitspanne in Klosterneuburg passierte, ist nicht nur bloß interessant, sondern das Beispiel der letzten 100 Jahre dieser Stadt mit ihrer Entwicklung zeigt, welche Wirren überstanden werden mussten, aber auch die Rasanz der Entwicklung in der Zeit des Wiederaufbaus. Was hier in Klosterneuburg geleistet wurde, ist phänomenal: in nur rund sieben Jahrzehnte vom Elendsviertel zur modernen Stadt, vom Faschismus zur freien Demokratie.

Natürlich gibt es auch heute Probleme. Pandemie und Klimakrise sind nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Was uns aber die Geschichte zeigt, ist, dass mit kluger vorausschauender Politik und mit großem Willen jede Krise zu meistern ist.