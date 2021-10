Es war doch eine kleine Überraschung, was den Klosterneuburgern im letzten Heimspiel gegen Langenlebarn gelang. Der Spielverlauf meinte es nicht gut mit den FCK-Kickern, die früh mit 0:1 im Rückstand waren, doch die Gastgeber zeigten eine äußerst beherzte Leistung und drehten die Partie.

Schon ein Punkt wäre gegen die spielstarken Gäste vermutlich ein Erfolg gewesen, dass es jetzt gleich drei Zähler geworden sind, ist Wasser auf die Mühlen des Trainers, der immer von der Qualität seines Teams überzeugt war.

Es sind aber nicht nur die drei Punkte gegen einen besonders kniffligen Gegner, die den Klosterneuburgern Kraft für die nächsten Aufgaben geben sollten. Auch die Art und Weise in der man sich diese Zähler erkämpfte, sollte die FCK-Kicker in ihrer Herangehensweise bestärken: Mit viel Einsatz, Teamgeist und ab der zweiten Halbzeit auch mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen. Wenn man diese Tugenden auch in den nächsten Wochen abruft, kann es auch noch Richtung Spitzenfeld gehen.