Eine schier endlose Geschichte

Nach Möglichkeit soll der Ortsvorsteher aus den Reihen der Gemeinderäte gewählt werden. So steht‘s nun mal in der Gemeindeordnung. Die Möglichkeit besteht.

Dass Klosterneuburg sich dieser Verordnung strikt und seit Jahrzehnten widersetzt, ist bei jedem Anlassfall Streitpunkt.

Man solle das ein für alle mal klären, fordert schäumend die Opposition und so wird es bei der Bestellung von Markus Fuchs als Nachfolger von Ortsvorsteher Johann Fanta in Kierling im Gemeinderat wieder Auseinandersetzungen geben.

Für Bürgermeister Schmuckenschlager stellt die gemeinsame Ausübung der Jobs Gemeinderat und Ortsvorstehers eine Überforderung des Mandatars dar. Er will die Ämter getrennt wissen. Und so lange im Gesetz „nach Möglichkeit“ steht, wird in Klosterneuburg kein Ortsvorsteher auch Gemeinderat sein.