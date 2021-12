Eine schöne Bescherung

So haben wir uns Besinnlichkeit dann doch nicht vorgestellt. Was würde man nur geben für einen Glühwein am Punschstand, umringt von Weihnachtsflair und Freunden – eben einen ganz normalen Advent.

Aber was ist schon normal? Seit fast zwei Jahren eigentlich nichts mehr. Und die Sehnsucht nach Punschdorf und Co. ist letztlich zweitrangig. Worum es wirklich geht: um Unterstützung für all jene, deren Existenz – schon wieder – bedroht ist.

Ja, schon wieder macht der Lockdown dem Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung. Die Klosterneuburger Wirtschaft lässt sich aber nicht so leicht unterkriegen. Die Botschaft des Geschäfts-Adventkalenders trotz verschlossener Türen: „Wir sind da.“

Regionaler Zusammenhalt ist gefragt. Schließlich will man den Technikshop, die Boutique oder den Juwelier des Vertrauens auch nach Corona noch in der Nachbarschaft wissen.