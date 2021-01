Seit fast einem Jahr beschäftigen wir uns im Lockdown zwangsläufig mit Ausgangsbeschränkungen, sozialer Distanz und Quarantäne – nein, nicht nur beschäftigen, wir leben es täglich! Dass wir genau in der Zeit des längsten Lockdowns, also einer Zeit, in der wir die größten Freiheitsbeschränkungen am eigenen Leib erleiden und ertragen müssen, ausgerechnet die Sperre der B 14 hinnehmen müssen, ist schon tragisch.

Die B 14 ist unsere Straße in die Arbeit, aber auch in die Freiheit, die Hauptverkehrsader in die weite, große Welt der Bundeshauptstadt. Da wäre es schon besser gewesen, die Renovierung der B 14 hätte planmäßig begonnen – ein Drittel der Baustellen-Teilsperre hätten wir schon hinter uns. Aber Kopf hoch! Die Angst, Klosterneuburg werde – in seiner nun totalen Isolation – an Bedeutung verlieren, ist völlig unbegründet. Dass wir die drittgrößte Stadt in Niederösterreich bleiben, dafür sorgt die Bauwirtschaft. Und der Mittelpunkt Europas bleiben wir doch sowieso.

Wem das halt wichtig ist…