Energie schätzen lernen

Seit Wochen hören wir in Österreich Energie-Spartipps. Auch in Deutschland wird erklärt, dass ein Deckel auf einem Topf energiesparend wirkt. Jeder Einzelne wird vielleicht schmunzeln, aber sich daran halten. Aber was machen die Großen?

Um zwei Grad weniger wird es im Winter in den Zügen weniger haben, was bedeutet, dass man den Pulli, den man vorsorglich schon an hat, auch nicht ausziehen wird können. An tiefere Temperaturen in den Öffis werden wir uns also gewöhnen müssen. Es soll uns allen nicht mehr passieren. Aber vielleicht passiert mehr. Sogar viel mehr… Aber auch auf das völlige Darniederliegen des Stromnetzes, also auf einen Blackout, ist Klosterneuburg vorbereitet.

Jetzt heißt‘s ein bisschen positiver denken! Energie ist ein kostbares und daher sehr teures Gut. Das haben wir gelernt. Diese Krise werden wir alle überleben.