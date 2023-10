Es kostet (uns), was es wolle

Der 15. NÖN-Artikel hätte der letzte sein sollen. Titel: „Ende einer Bau-Groteske?“ – Monate später ist die Antwort klar: Nein! Denn in Sachen „Schwebendes Haus“ geht es munter weiter.

Trotz vermeintlich finaler Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts. Das hat nämlich bereits entschieden, dass alles rechtens ist. Diese Entscheidung will man auf lokaler Ebene nicht akzeptieren. Mit einem neuen Gutachten sagt die Stadt dem Bau den Kampf an – die nächste Runde um den On-Off-Abbruchbescheid ist also eingeläutet.

Die Bauträger haben den Ring aber längst verlassen und das Haus weiterverkauft. Kostenpunkt: 275.000 Euro. Ein Schnäppchen bei der Lage. Wenn da nicht der drohende Abbruch wäre: „Der errichtete Rohbau muss mit sehr großer Wahrscheinlichkeit abgerissen werden.“ Schwingt da Zweifel mit?

Genug, um vertraglich festzuhalten, dass die Abriss-Kosten der neue Eigentümer stemmen müsste. Aber die Verwaltungskosten, die zahlen wir alle.