Fehlstart wettgemacht

Der 1. KTV hatte mit seinen Frauen in der Gruppe A der 1. Bundesliga heuer eine undankbare Aufgabe. Zuerst warteten mit Weigelsdorf und Titelverteidiger Linz gleich die großen Brocken. Wie erwartet blieben sie mit 1:6-Niederlagen im Halse stecken.

Nach solchen Pleiten muss ein Team erst einmal die Moral hochhalten. Den Klosterneuburgerinnen ist das gelungen. Gegen die Vorarlberger konnte man sich mehr als rehabilitieren. Dornbirn wurde auswärts 5:2 besiegt und die auf Augenhöhe agierenden Bludenzerinnen daheim niedergerungen.

Trotzdem ging sich der dritte Platz nicht aus, weil die fürs Final Four qualifizierten Weigelsdorferinnen gegen Bludenz mit dem zweiten Anzug eine 3:4-Niederlage zuließen. Punktegleich landete man hinter Bludenz auf Rang vier. Für Teammanager Fritz Pessicka kein Beinbruch, weil man auch so mit Heimspielen gegen die Tiroler Klubs ins Abstiegs-Play-off startet. Zum Schluss geht es an den Wörthersee. Läuft vorher alles nach Plan, wird es ein Badeausflug.